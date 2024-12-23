Кремень Матвей Данилов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Кремень Матвей Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 785
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Сын Данила [5]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 742 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 13
01 | Кремень Сергей Федоров: 52 / 60 | Крестьянин - Глава
02 | Кремень Кирил Сергеев: 22 / 30 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Кремень Тимофей Кирилов: - / 4 | Крестьянин - Сын Кирила [2]
04 | Кремень Иван Кирилов: - / 0,5 | Крестьянин - Сын Кирила [2]
05 | Кремень Данила Сергеев: 20 / 28 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Кремень Матвей Данилов: - / 6 | Крестьянин - Сын Данила [5]
07 | Кремень Павел Сергеев: 16 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
08 | Кремень Алексей Сергеев: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
09 | Кремень Марья Иванова: - / 56 | Крестьянин - Жена главы [1]
10 | Кремень Аксинья Сергеева: - / 16 | Крестьянин - Дочь главы [1]
11 | Кремень Марья Гаврилова: - / 30 | Крестьянин - Жена Кирила [5]
12 | Кремень Евдокия Кирилова: - / 6 | Крестьянин - Дочь Кирила [5]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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