Гончаренко Авдотья 1-я Несторова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Гончаренко Авдотья 1-я Несторова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 772
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 742
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 11
01 | Гончаренко Нестор Андреев: 34 / 42 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Лука Несторов: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Семен Несторов: 1 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Гончаренко Марья Михайлова: - / 43 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Гончаренко Авдотья 1-я Несторова: - / 13 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Гончаренко Авдотья 2-я Несторова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Гончаренко Ульяна Григорьева: - / 20 | Крестьянин - Жена Луки [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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