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Гончаренко Марья Михайлова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гончаренко Марья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
771
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 742
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 11
01 | Гончаренко Нестор Андреев: 34 / 42 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Лука Несторов: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Семен Несторов: 1 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Гончаренко Марья Михайлова: - / 43 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Гончаренко Авдотья 1-я Несторова: - / 13 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Гончаренко Авдотья 2-я Несторова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Гончаренко Ульяна Григорьева: - / 20 | Крестьянин - Жена Луки [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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