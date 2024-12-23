Гончаренко Акулина Герасимова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Гончаренко Акулина Герасимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 767
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Дочь Герасима [2]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 742
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 10
01 | Гончаренко Андрей Яковлев: 60 / 68 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Герасим Андреев: 25 / 33 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Марья Андреева: - / 33 | Крестьянин - Жена Герасима [2]
04 | Гончаренко Акулина Герасимова: - / 3 | Крестьянин - Дочь Герасима [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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