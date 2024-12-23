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Горбатенко Степан Лазарев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Горбатенко Степан Лазарев
Пол
муж
Номер записи
757
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 741 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 9
01 | Горбатенко Степан Лазарев: 31 / 39 | Крестьянин - Глава
02 | Горбатенко Григорий Степанов: 3 / 11 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Горбатенко Михайла Степанов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Горбатенко Домна Яковлева: - / 62 | Крестьянин - Мать главы [1]
05 | Горбатенко Авдотья Филипова: - / 39 | Крестьянин - Жена Степана [1]
06 | Горбатенко Настасья Степанова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Горбатенко Мотрона Лазарева: - / 31 | Крестьянин - Сестра главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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