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Серяченко Мирон Васильев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Серяченко Мирон Васильев
Пол
муж
Номер записи
737
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 740 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 5
01 | Серяченко Владимир Васильев: 20 / 28 | Крестьянин - Глава
02 | Серяченко Мирон Васильев: 14 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Серяченко Анна Федорова: - / 26 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Серяченко Катерина Владимирова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Серяченко Акулина Владимирова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Серяченко Марья Владимирова: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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