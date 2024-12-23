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Серяченко Владимир Васильев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Серяченко Владимир Васильев
Пол
муж
Номер записи
736
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 740 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 5
01 | Серяченко Владимир Васильев: 20 / 28 | Крестьянин - Глава
02 | Серяченко Мирон Васильев: 14 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Серяченко Анна Федорова: - / 26 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Серяченко Катерина Владимирова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Серяченко Акулина Владимирова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Серяченко Марья Владимирова: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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