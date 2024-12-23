Коломийцов Захар Ильин
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Коломийцов Захар Ильин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 733
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын Ильи [2]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 740 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 4
01 | Коломийцов Григорий Степанов: 60 / - | Крестьянин - Глава
02 | Коломийцов Илья Григориев: 20 / 28 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Коломийцов Никанор Ильин: 3 мес. / 8 | Крестьянин - Сын Ильи [2]
04 | Коломийцов Захар Ильин: - / 4 | Крестьянин - Сын Ильи [2]
05 | Коломийцов Ларион Ильин: - / 0 | Крестьянин - Сын Ильи [2]
06 | Коломийцова Мотрона Степанова: - / 28 | Крестьянин - Жена Ильи [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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