Коломийцов Никанор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломийцов Никанор Ильин

Коломийцов Никанор Ильин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коломийцов Никанор Ильин
Пол
муж
Номер записи
732
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын Ильи [2]
Возраст по прошлой РС
3 мес.
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 740 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 4
01 | Коломийцов Григорий Степанов: 60 / - | Крестьянин - Глава
02 | Коломийцов Илья Григориев: 20 / 28 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Коломийцов Никанор Ильин: 3 мес. / 8 | Крестьянин - Сын Ильи [2]
04 | Коломийцов Захар Ильин: - / 4 | Крестьянин - Сын Ильи [2]
05 | Коломийцов Ларион Ильин: - / 0 | Крестьянин - Сын Ильи [2]
06 | Коломийцова Мотрона Степанова: - / 28 | Крестьянин - Жена Ильи [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.