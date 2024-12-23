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Коломийцов Трофим Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коломийцов Трофим Алексеев
Пол
муж
Номер записи
726
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 739 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 3
01 | Коломийцов Владимир Алексеев: 19 / 27 | Крестьянин - Глава
02 | Коломийцов Трофим Алексеев: 15 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Коломийцова Устинья Андреева: - / 48 | Крестьянин - Мать главы [1]
04 | Коломийцова Марья Данилова: - / 25 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Коломийцова Агрипина Владимирова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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