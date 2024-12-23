Жменя Степан Семенов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Жменя Степан Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 718
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Зять главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 739 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 2
01 | Коломийцов Иван Степанов: 45 / 53 | Крестьянин - Глава
02 | Жменя Степан Семенов: 21 / 29 | Крестьянин - Зять главы [1]
03 | Жменя Павел Степанов: - / 8 | Крестьянин - Сын Степана [2]
04 | Жменя Прокофий Степанов: - / 5 | Крестьянин - Сын Степана [2]
05 | Жменя Андрей Степанов: - / 4 | Крестьянин - Сын Степана [2]
06 | Жменя Павел Степанов: - / 2 | Крестьянин - Сын Степана [2]
07 | Коломийцова Прасковья Андреева: - / 46 | Крестьянин - Жена главы [1]
08 | Жменя Аграфена Иванова: - / 25 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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