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Чумакова Катерина Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Чумакова Катерина Иванова
Пол
жен
Номер записи
716
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
Дочь Ивана [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 740
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 1
01 | Чумаков Федор Данилов: 46 / 54 | Крестьянин - Глава
02 | Чумаков Иван Федоров: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Чумаков Илья Иванов: - / 1 | Крестьянин - Сын Ивана [2]
04 | Чумаков Анисем Федоров: - / 0 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Чумакова Марина Назарова: - / 41 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Чумакова Наталья Федорова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Чумакова Марья Федорова: - / 5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Чумакова Катерина Федорова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Чумакова Анисья Федорова: - / 2 | Крестьянин - Дочь главы [1]
10 | Чумакова Татьяна Евстафьева: - / 26 | Крестьянин - Жена Ивана [2]
11 | Чумакова Катерина Иванова: - / 5 | Крестьянин - Дочь Ивана [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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