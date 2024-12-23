Чумакова Анисья Федорова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Чумакова Анисья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 714
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 740
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 1
01 | Чумаков Федор Данилов: 46 / 54 | Крестьянин - Глава
02 | Чумаков Иван Федоров: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Чумаков Илья Иванов: - / 1 | Крестьянин - Сын Ивана [2]
04 | Чумаков Анисем Федоров: - / 0 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Чумакова Марина Назарова: - / 41 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Чумакова Наталья Федорова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Чумакова Марья Федорова: - / 5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Чумакова Катерина Федорова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Чумакова Анисья Федорова: - / 2 | Крестьянин - Дочь главы [1]
10 | Чумакова Татьяна Евстафьева: - / 26 | Крестьянин - Жена Ивана [2]
11 | Чумакова Катерина Иванова: - / 5 | Крестьянин - Дочь Ивана [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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