Ковалева Евдокия Алексеева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Ковалева Евдокия Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 704
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 24
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Дочь Алексея [2]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Духовой
- Место события
- х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 739
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 6
01 | Колесников Михайла Денисов: 58 / - | Крестьянин - Глава
02 | Ковалев Алексей Карпов: 33 / 41 | Крестьянин - Племянник главы [1]
03 | Ковалев Иван Алексеев: 5 / 13 | Крестьянин - Сын Алексея [2]
04 | Ковалев Матвей Алексеев: - / 5 | Крестьянин - Сын Алексея [2]
05 | Ковалева Евдокия Михайлова: - / 41 | Крестьянин - Жена Алексея [2]
06 | Ковалева Евдокия Алексеева: - / 8 | Крестьянин - Дочь Алексея [2]
07 | Ковалева Аксинья Алексеева: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Алексея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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