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Ковалев Матвей Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Ковалев Матвей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
702
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын Алексея [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Духовой
Место события
х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 738 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 6
01 | Колесников Михайла Денисов: 58 / - | Крестьянин - Глава
02 | Ковалев Алексей Карпов: 33 / 41 | Крестьянин - Племянник главы [1]
03 | Ковалев Иван Алексеев: 5 / 13 | Крестьянин - Сын Алексея [2]
04 | Ковалев Матвей Алексеев: - / 5 | Крестьянин - Сын Алексея [2]
05 | Ковалева Евдокия Михайлова: - / 41 | Крестьянин - Жена Алексея [2]
06 | Ковалева Евдокия Алексеева: - / 8 | Крестьянин - Дочь Алексея [2]
07 | Ковалева Аксинья Алексеева: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Алексея [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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