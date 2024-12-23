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Пеховченко Настасья Алекснадрова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Пеховченко Настасья Алекснадрова
Пол
жен
Номер записи
698
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Духовой
Место события
х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 738
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 5
01 | Пеховченко Пантилимон Тимофеев: 32 / 40 | Крестьянин - Глава
02 | Пеховченко Лука Пантилимонов: - / 4 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Пеховченко Настасья Алекснадрова: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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