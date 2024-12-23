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Коваль Степан Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коваль Степан Яковлев
Пол
муж
Номер записи
691
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
Отдан в рекруты
Год убытия
1850
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Духовой
Место события
х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 737 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 4
01 | Коваль Яков Карпов: 42 / 50 | Крестьянин - Глава
02 | Коваль Степан Яковлев: 20 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Коваль Федор Яковлев: 14 / 22 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Коваль Евдокия Степанова: - / 49 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Коваль Аксинья Емельянова: - / 22 | Крестьянин - Жена Федора [3]
06 | Коваль Вера Федорова: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Федора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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