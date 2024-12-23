Безсмертная Мотрена Ильина
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Безсмертная Мотрена Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 687
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Духовой
- Место события
- х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 738
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 3
01 | Безсмертный Федор Антонов: 48 / 56 | Крестьянин - Глава
02 | Безсмертный Матвей Федоров: 16 / 24 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Безсмертная Мотрена Ильина: - / 54 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Безсмертная Варвара Федорова: - / 22 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Безсмертная Мотрена Трофимова: - / 24 | Крестьянин - Жена Матвея [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.