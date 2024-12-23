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Коломийцова Анна Григорьева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коломийцова Анна Григорьева
Пол
жен
Номер записи
682
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Духовой
Место события
х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 738
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 2
01 | Коломийцов Павел Калинин: 37 / 45 | Крестьянин - Глава
02 | Коломийцова Анна Григорьева: - / 41 | Крестьянин - Жена главы [1]
03 | Коломийцова Марья Павлова: - / 9,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
04 | Коломийцова Ефимья Павлова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вторая жена
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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