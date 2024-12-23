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Коломийцов Павел Калинин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коломийцов Павел Калинин
Пол
муж
Номер записи
681
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Духовой
Место события
х. Духовой, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 737 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Духовой
сословие: пом.крестьяне
/ Николай Михайлович Корсун/
Номер двора / семьи: 2
01 | Коломийцов Павел Калинин: 37 / 45 | Крестьянин - Глава
02 | Коломийцова Анна Григорьева: - / 41 | Крестьянин - Жена главы [1]
03 | Коломийцова Марья Павлова: - / 9,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
04 | Коломийцова Ефимья Павлова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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