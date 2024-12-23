Матвеенко Елисей Никифоров
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Матвеенко Елисей Никифоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 673
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 104
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
- Год поступления
- 1856
- Возраст по текущей РС
- 2,5
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 104
01 | Матвеенко Никифор Гордеев: 16 / 24 | Крестьяне - Глава
02 | Матвеенко Елисей Никифоров: - / 2,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Матвеенко Мойсей Тимофеев: 7 / 15 | Крестьяне - Племянник главы [1]
04 | Матвеенко Марфа Павлова: - / 23 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Матвеенко Прасковья Тимофеева: - / 15 | Крестьяне - Племянница главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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