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Матвеенко Никифор Гордеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Матвеенко Никифор Гордеев
Пол
муж
Номер записи
672
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Причина поступления
По наследству от капитанши Катерины Алексеевны Корсуновой
Год поступления
1856
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 104
01 | Матвеенко Никифор Гордеев: 16 / 24 | Крестьяне - Глава
02 | Матвеенко Елисей Никифоров: - / 2,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Матвеенко Мойсей Тимофеев: 7 / 15 | Крестьяне - Племянник главы [1]
04 | Матвеенко Марфа Павлова: - / 23 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Матвеенко Прасковья Тимофеева: - / 15 | Крестьяне - Племянница главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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