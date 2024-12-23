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Мисеврин Фома Миронов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Мисеврин Фома Миронов
Пол
муж
Номер записи
669
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 102
01 | Мисеврин Фома Миронов: 19 / 27 | Крестьяне - Глава
02 | Мисеврин Прасковья Игнатова: - / 30 | Крестьяне - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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