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Мищенко Яков Петров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Мищенко Яков Петров
Пол
муж
Номер записи
668
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 101
01 | Мищенко Яков Петров: 53 / - | Крестьяне - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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