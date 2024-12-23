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Малярова Агафья Григорьева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Малярова Агафья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
667
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Причина поступления
По наследству от капитанши Катерины Алексеевны Корсуновой
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 737
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 100
01 | Маляров Яков Андреев: 47 / 55 | Крестьяне - Глава
02 | Малярова Агафья Григорьева: - / 61 | Крестьяне - Жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вторая жена
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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