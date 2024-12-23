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Маляров Федор Павлов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Маляров Федор Павлов
Пол
муж
Номер записи
662
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Причина поступления
По наследству от капитанши Катерины Алексеевны Корсуновой
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 99
01 | Маляров Павел Иванов: 20 / 28 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Павел Павлов: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Федор Павлов: - / 1 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Димченко Иван Алексеев: 2 / 10 | Крестьяне - Пасынок главы [1]
05 | Димченко Данила Алексеев: - / 6 | Крестьяне - Пасынок главы [1]
06 | Малярова Елена Романова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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