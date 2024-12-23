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Малярова Марья 1-я Федорова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Малярова Марья 1-я Федорова
Пол
жен
Номер записи
658
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 98
01 | Маляров Федор Иванов: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Михайла Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Никифор Федоров: - / 0,7 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Малярова Катерина Степанова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Малярова Марья 1-я Федорова: - / 9 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Малярова Марья 2-я Федорова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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