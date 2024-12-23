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Малярова Катерина Степанова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Малярова Катерина Степанова
Пол
жен
Номер записи
657
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Причина поступления
По наследству от капитанши Катерины Алексеевны Корсуновой
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 98
01 | Маляров Федор Иванов: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Михайла Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Никифор Федоров: - / 0,7 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Малярова Катерина Степанова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Малярова Марья 1-я Федорова: - / 9 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Малярова Марья 2-я Федорова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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