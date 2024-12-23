Малярова Катерина Степанова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Малярова Катерина Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 657
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 98
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
- Причина поступления
- По наследству от капитанши Катерины Алексеевны Корсуновой
- Год поступления
- 1856
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 98
01 | Маляров Федор Иванов: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Михайла Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Никифор Федоров: - / 0,7 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Малярова Катерина Степанова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Малярова Марья 1-я Федорова: - / 9 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Малярова Марья 2-я Федорова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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