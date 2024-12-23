Маляров Михайла Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаляров Михайла Федоров

Маляров Михайла Федоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Маляров Михайла Федоров
Пол
муж
Номер записи
655
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 98
01 | Маляров Федор Иванов: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Михайла Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Никифор Федоров: - / 0,7 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Малярова Катерина Степанова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Малярова Марья 1-я Федорова: - / 9 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Малярова Марья 2-я Федорова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.