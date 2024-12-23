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Малярова Прасковья Федорова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Малярова Прасковья Федорова
Пол
жен
Номер записи
651
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
97
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 736
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 97
01 | Маляров Данила Иванов: 28 / 36 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Корней Данилов: 7 / 15 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Никита Данилов: 1 / 9 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Малярова Прасковья Федорова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Малярова Евдокия Данилова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Малярова Елена Данилова: - / 3 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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