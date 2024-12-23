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Маляров Никита Данилов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Маляров Никита Данилов
Пол
муж
Номер записи
650
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
97
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 97
01 | Маляров Данила Иванов: 28 / 36 | Крестьяне - Глава
02 | Маляров Корней Данилов: 7 / 15 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Маляров Никита Данилов: 1 / 9 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Малярова Прасковья Федорова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Малярова Евдокия Данилова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Малярова Елена Данилова: - / 3 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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