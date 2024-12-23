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Тищенко Сафрон Власов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Тищенко Сафрон Власов
Пол
муж
Номер записи
644
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
96
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
Год поступления
1856
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 96
01 | Тищенко Влас Андреев: 27 / 35 | Крестьяне - Глава
02 | Тищенко Андрей Власов: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Тищенко Сафрон Власов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Тищенко Ефимья Андреева: - / 38 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Тищенко Агафья Власова: - / 12 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Тищенко Марфа Власова: - / 8 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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