Кольгушка Петр Иванов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Кольгушка Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 637
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 95
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- мест. Снетин, Снетинская вол., Лубенский у., Полтавская губ.
- Причина поступления
- По наследству от капитанши Катерины Алексеевны Корсуновой
- Год поступления
- 1856
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 95
01 | Кольгушка Петр Иванов: 21 / - | Крестьяне - Глава
02 | Кольгушка Афанасий Петров: - / 5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кольгушка Яков Иванов: 18 / 26 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Кольгушка Катерина Кирилова: - / 39 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Кольгушка Акулина Герасимова: - / 23 | Крестьяне - Жена Якова [3]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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