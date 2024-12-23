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Бирюков Сергей Иванов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Бирюков Сергей Иванов
Пол
муж
Номер записи
633
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
Отдан в рекруты
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 734 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 93
01 | Бирюков Иван Петров: 61 / - | Крестьяне - Глава
02 | Бирюков Сергей Иванов: 28 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Бирюков Степан Сергеев: 4 / 12 | Крестьяне - Сын Сергея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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