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Кушнирева Мотрена Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Кушнирева Мотрена Иванова
Пол
жен
Номер записи
630
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Лаврентия [2]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 92
01 | Кушнирев Максим Федоров: 36 / 44 | Крестьяне - Глава
02 | Кушнирев Лаврентий Максимов: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кушнирева Наталья Иванова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Кушнирева Елена Максимова: - / 19 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Кушнирева Евдокия Максимова: - / 15 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Кушнирева Мотрена Иванова: - / 19 | Крестьяне - Жена Лаврентия [2]
07 | Кушнерева Арина Прокофьева: - / 56 | Крестьяне - Невестка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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