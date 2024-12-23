Кушнирев Максим Федоров
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Кушнирев Максим Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 625
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 22
- Двор / Семья
- 92
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 734 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 92
01 | Кушнирев Максим Федоров: 36 / 44 | Крестьяне - Глава
02 | Кушнирев Лаврентий Максимов: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кушнирева Наталья Иванова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Кушнирева Елена Максимова: - / 19 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Кушнирева Евдокия Максимова: - / 15 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Кушнирева Мотрена Иванова: - / 19 | Крестьяне - Жена Лаврентия [2]
07 | Кушнерева Арина Прокофьева: - / 56 | Крестьяне - Невестка главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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