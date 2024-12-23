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Корнеенко Елена

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Корнеенко Елена
Пол
жен
Номер записи
622
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
84
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 90
01 | Корнеенко Маланья Козьмина: - / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Корнеенко Вера: - / 19 | Крестьяне - Дочь главы [1]
03 | Корнеенко Елена: - / 15 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Корнеенко Марья: - / 13 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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