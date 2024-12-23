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Корнеенко Маланья Козьмина

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Корнеенко Маланья Козьмина
Пол
жен
Номер записи
620
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
84
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 735
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 90
01 | Корнеенко Маланья Козьмина: - / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Корнеенко Вера: - / 19 | Крестьяне - Дочь главы [1]
03 | Корнеенко Елена: - / 15 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Корнеенко Марья: - / 13 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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