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Бакалов Петр Романов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Бакалов Петр Романов
Пол
муж
Номер записи
617
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
83
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 89
01 | Бакалов Василий Романов: 7 / 15 | Крестьяне - Глава
02 | Бакалов Петр Романов: 3 / 11 | Крестьяне - Брат главы [1]
03 | Бакалов Федор Ильин: 6 / 14 | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
04 | Бакалова Ефросинья Тимофеева: - / 50 | Крестьяне - Мать главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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