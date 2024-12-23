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Бакалов Сергей Егоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Бакалов Сергей Егоров
Пол
муж
Номер записи
609
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
82
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 88
01 | Бакалов Егор Федоров: 21 / 29 | Крестьяне - Глава
02 | Бакалов Сергей Егоров: - / 2 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Бакалов Василий Федоров: 16 / 24 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Бакалов Елисей Федоров: 3 / 11 | Крестьяне - Брат главы [1]
05 | Бакалова Марфа Назарова: - / 29 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Бакалова Варвара Егорова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Бакалова Мотрена Трофимова: - / 24 | Крестьяне - Жена Василия [3]
08 | Бакалова Настасья Васильева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Василия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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