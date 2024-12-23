Зачепейко Варлаам Козьмин
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Зачепейко Варлаам Козьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 603
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 81
- Двор / Семья
- 87
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 87
01 | Зачепейко Козьма Демьянов: 23 / 31 | Крестьяне - Глава
02 | Зачепейко Варлаам Козьмин: 3 / 11 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Зачепейко Матвей Демьянов: 21 / 29 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Зачепейко Федосья Васильева: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Зачепейко Прасковья Козьмина: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Зачепейко Пелагия Осипова: - / 33 | Крестьяне - Тетка главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1855
Неизвестно