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Зачепейко Козьма Демьянов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Зачепейко Козьма Демьянов
Пол
муж
Номер записи
602
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
81
Двор / Семья
87
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 87
01 | Зачепейко Козьма Демьянов: 23 / 31 | Крестьяне - Глава
02 | Зачепейко Варлаам Козьмин: 3 / 11 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Зачепейко Матвей Демьянов: 21 / 29 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Зачепейко Федосья Васильева: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Зачепейко Прасковья Козьмина: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Зачепейко Пелагия Осипова: - / 33 | Крестьяне - Тетка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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