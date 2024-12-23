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Лазаревский Василий Данилов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Лазаревский Василий Данилов
Пол
муж
Номер записи
598
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
80
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
Отдан в рекруты
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 86
01 | Лазаревский Федор Данилов: 22 / 30 | Крестьяне - Глава
02 | Лазаревский Василий Данилов: 18 / - | Крестьяне - Брат главы [1]
03 | Лазаревская Домна Иванова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Лазаревская Маланья Федорова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Лазаревская Елизавета Федорова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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