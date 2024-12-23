Лазаревский Федор Данилов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Лазаревский Федор Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 597
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 80
- Двор / Семья
- 86
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 86
01 | Лазаревский Федор Данилов: 22 / 30 | Крестьяне - Глава
02 | Лазаревский Василий Данилов: 18 / - | Крестьяне - Брат главы [1]
03 | Лазаревская Домна Иванова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Лазаревская Маланья Федорова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Лазаревская Елизавета Федорова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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