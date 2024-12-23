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Шишкин Калина Васильев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкин Калина Васильев
Пол
муж
Номер записи
575
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
77
Двор / Семья
81
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 81
01 | Шишкин Василий Давидов: 57 / - | Крестьяне - Глава
02 | Шишкин Калина Васильев: 29 / 37 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шишкин Иван Калинов: - / 6 | Крестьяне - Сын Калины [2]
04 | Шишкин Ефим Калинов: - / 3 | Крестьяне - Сын Калины [2]
05 | Шишкин Сергей Калинов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Калины [2]
06 | Шишкина Авдотья Кондратова: - / 37 | Крестьяне - Жена Калины [2]
07 | Шишкина Мотрена Калинина: - / 15 | Крестьяне - Дочь Калины [2]
08 | Шишкина Харитина Калинина: - / 10 | Крестьяне - Дочь Калины [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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