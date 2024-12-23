Шишкин Василий Давидов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шишкин Василий Давидов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 574
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 77
- Двор / Семья
- 81
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 57
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1851
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Год смерти
- 1851
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 81
01 | Шишкин Василий Давидов: 57 / - | Крестьяне - Глава
02 | Шишкин Калина Васильев: 29 / 37 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шишкин Иван Калинов: - / 6 | Крестьяне - Сын Калины [2]
04 | Шишкин Ефим Калинов: - / 3 | Крестьяне - Сын Калины [2]
05 | Шишкин Сергей Калинов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Калины [2]
06 | Шишкина Авдотья Кондратова: - / 37 | Крестьяне - Жена Калины [2]
07 | Шишкина Мотрена Калинина: - / 15 | Крестьяне - Дочь Калины [2]
08 | Шишкина Харитина Калинина: - / 10 | Крестьяне - Дочь Калины [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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