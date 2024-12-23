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Рубан Евдокия Ефимова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Рубан Евдокия Ефимова
Пол
жен
Номер записи
573
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
76
Двор / Семья
80
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Дочь главы [1]
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 80
01 | Рубан Ефим Никитин: 49 / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Рубан Мотрена Козьмина: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Рубан Евдокия Ефимова: - / - | Крестьяне - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
От первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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