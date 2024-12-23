Турченко Марфа Алексеева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Турченко Марфа Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 569
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 50
- Двор / Семья
- 79
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 733
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 79
01 | Турченко Алексей Григорьев: 47 / 55 | Крестьяне - Глава
02 | Турченко Аксинья Данилова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Турченко Устинья Алексеева: - / 16 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Турченко Аграфена Алексеева: - / 11 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Чернышов Степан Андреев: 0 / - | Крестьяне - Пасынок главы [1]
06 | Чернышов Григорий Андреев: - / 6 | Крестьяне - Пасынок главы [1]
07 | Турченко Иван Алексеев: 0 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
08 | Турченко Марфа Алексеева: - / 2 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Чернышова Евдокия Андреева: - / 11 | Крестьяне - Падчерица главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- От второй жены
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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