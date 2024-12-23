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Турченко Иван Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Иван Алексеев
Пол
муж
Номер записи
568
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
50
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Сын главы [1]
Причина выбытия
умер
Год убытия
1850
Год рождения вычисленный
1850
Год смерти
1850
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 79
01 | Турченко Алексей Григорьев: 47 / 55 | Крестьяне - Глава
02 | Турченко Аксинья Данилова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Турченко Устинья Алексеева: - / 16 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Турченко Аграфена Алексеева: - / 11 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Чернышов Степан Андреев: 0 / - | Крестьяне - Пасынок главы [1]
06 | Чернышов Григорий Андреев: - / 6 | Крестьяне - Пасынок главы [1]
07 | Турченко Иван Алексеев: 0 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
08 | Турченко Марфа Алексеева: - / 2 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Чернышова Евдокия Андреева: - / 11 | Крестьяне - Падчерица главы [1]
Дополнительная информация в записи
По ревизии 1850 года возраст 1 месяца
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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