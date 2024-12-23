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Сафонова Настасья Владимирова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Сафонова Настасья Владимирова
Пол
жен
Номер записи
561
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
75
Двор / Семья
78
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 78
01 | Сафонов Владимир Андреев: 35 / 43 | Крестьяне - Глава
02 | Сафонов Яков Владимиров: 12 / 20 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Сафонов Аким Владимиров: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Сафонова Пелагия Дмитриева: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Сафонова Настасья Владимирова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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